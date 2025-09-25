El Principado entrega ayudas a 40 federaciones deportivas por un millón de euros

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha concedido ayudas por importe de 1.045.737 euros para 40 federaciones deportivas asturianas.

Según ha indicado el Ejecutivo en nota de prensa, la resolución de estas ayudas se han publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) de este jueves. "El Principado cumple así con el compromiso adquirido por el presidente, Adrián Barbón, de elevar este año la partida para estas entidades hasta un millón, con el fin de fortalecer el respaldo a las federaciones en el desarrollo, promoción y organización de la práctica deportiva por toda Asturias", han destacado desde el Ejecutivo.

De forma paralela, Cultura mantiene apoyo a los clubes de alto nivel con otra línea de subvenciones, dotada con un millón, y destinada a reforzar su presencia en competiciones de máxima exigencia y otorgar proyección al deporte asturiano en los ámbitos nacional e internacional.