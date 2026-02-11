El Principado espera que plantilla y dirección de Ence lleguen a un acuerdo ante un ERE que considera "desproporcionado"

Borja Sánchez - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha dicho este miércoles que espera que la plantilla y la dirección de Ence lleguen a un acuerdo, tras la situación creada por la compañía al haber presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que supondría un despido de casi un centenar de personas en la factoría de Navia.

En una comisión parlamentaria y a preguntas de la oposición, Sánchez ha vuelto a trasladar el apoyo a los trabajadores y ha calificado de "desproporcionado" el ERE planteado.

No obstante, ha querido recordar que las posibilidades de intervención del Gobierno asturiano en este asunto son limitadas. No cuentan con competencia para rechazar expedientes de regulación. En cualquier caso, Sánchez ha explicado que se está velando porque Ence justifique de forma correcta las causas del expediente y que ya se ha pedido a la empresa dos subsanaciones de documentación.

"Los esfuerzos van encaminados a tratar de que se llegue a una negociación favorable y que el impacto sea el mínimo posible en el empleo industrial del Concejo de Navia", ha manifestado.

Sánchez ha calificado de "avance" que Ence haya puesto sobre la mesa la posibilidad de implantar en Asturias su nuevo proyecto de celulosa moldeada, algo que considera que contribuiría a mitigar la situación.