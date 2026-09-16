El Principado expone en la UE su modelo de gestión del agua - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias participa desde este miércoles en la reunión anual de la Alianza de Regiones de la UE para la Resiliencia Hídrica que se celebra en Italia, donde expondrá su gestión "innovadora y sostenible" del agua para contribuir al debate en este foro que agrupa a regiones comprometidas con uno de los mayores desafíos de las próximas décadas y que pasa por garantizar agua suficiente y de calidad para las personas, la economía y el medio ambiente.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, el objetivo es trasladar a Bruselas soluciones prácticas basadas en la experiencia real de los territorios.

La directora general del Agua, Vanesa Mateo, ha presentado la experiencia autonómica en el impulso de proyectos innovadores relacionados con la gestión sostenible del agua, la digitalización de infraestructuras, la reutilización de recursos hídricos y la adaptación al cambio climático.

Es el caso de la biofactoría que el Principado construye en Villaperi (Oviedo), con una inversión global de 70 millones, cofinanciados con fondos Feder, y que situará a la comunidad como un referente a la vanguardia de la economía circular.

Mateo ha destacado el compromiso de Asturias para contribuir a la construcción de una política europea del agua más ambiciosa y reforzar el papel de las regiones en la toma de decisiones sobre un recurso esencial para el bienestar y el futuro de la sociedad.

La reunión de Bolonia marca un paso importante en la consolidación de una red de regiones que comparten la convicción de que la seguridad hídrica será uno de los pilares del desarrollo sostenible, la cohesión territorial y la prosperidad económica de Europa durante las próximas décadas.