El Principado fija un 25% de servicios mínimos en las líneas de transporte con más de diez expediciones diarias

Archivo - Entrada a Oviedo desde un autobús de pasajeros - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha fijado los servicios mínimos del transporte de su competencia para la huelga general de este 11 de noviembre. En las líneas regulares de viajeros de uso general con más de diez expediciones diarias se mantendrá el 25% de los servicios, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) consultada por Europa Press.

En las que tengan hasta cinco expediciones se garantizará un servicio de ida y vuelta, mientras que en las que cuenten con entre seis y diez habrá dos servicios de ida y vuelta.

En el transporte escolar y en los desplazamientos a centros de día y de apoyo a la integración se realizará la primera expedición de ida al centro y la última de regreso. Para el transporte de trabajadores, la resolución establece un servicio de ida y otro de vuelta por turno. El funicular de Bulnes mantendrá el 25% de sus servicios.

Por lo que se refiere al transporte de mercancías, la resolución mencionada señala que deberán realizarse las expediciones necesarias para asegurar los suministros esenciales e inaplazables de productos perecederos, sanitarios y de primera necesidad.

La garantía incluye los abastecimientos imprescindibles para hospitales, centros de salud, residencias de mayores y otros establecimientos asistenciales, así como los necesarios para las estaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable.

También se contemplan los transportes indispensables en instalaciones siderúrgicas, incluidos altos hornos, baterías de coque, parques de minerales, sínter y acerías.

La resolución precisa que su mantenimiento debe responder a la prevención de riesgos graves para las personas o el medio ambiente y de daños de difícil reparación, no a garantizar los niveles habituales de producción. Las estaciones, talleres y demás actividades auxiliares funcionarán únicamente en lo indispensable para prestar los servicios mínimos y asegurar sus condiciones de seguridad.

El Principado añade que las empresas deberán designar y notificar individualmente al personal necesario para cubrir estos servicios. Además, las compañías de transporte de viajeros por carretera tendrán que presentar al Consorcio de Transportes de Asturias, antes del inicio del paro, los horarios, itinerarios y expediciones que mantendrán, y darles publicidad para informar a los usuarios.

La resolución se limita a los transportes y actividades auxiliares de competencia autonómica, sin extenderse a los servicios cuyos itinerarios superen el territorio de una comunidad autónoma.