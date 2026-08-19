El Principado financia con 312.000 euros la futura pista multiusos de Bimenes

Vanessa Gutiérrez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha visitado este miércoles en Bimenes las obras de la futura pista cubierta multiusos, un nuevo espacio que aumentará las posibilidades del concejo para acoger actividades deportivas y culturales durante todo el año. El Gobierno de Asturias financia la actuación con 312.404 euros, a través del convenio de colaboración firmado con el ayuntamiento yerbato el pasado diciembre.

El proyecto recupera una construcción que llevaba años en desuso para darle una nueva utilidad. La estructura, concebida inicialmente para albergar una piscina, se está transformando en una instalación versátil, adaptada a las necesidades actuales del concejo y preparada para combinar la práctica deportiva con otros usos.

Durante la visita, Gutiérrez ha comprobado el avance de unos trabajos que abarcan una superficie útil de 1.339 metros cuadrados. El espacio principal será una pista cubierta de 522 metros cuadrados, junto a la que se ubicará una sala polivalente de 264,38. La instalación contará también con aseos, almacén y otras dependencias auxiliares.

Las obras se centran ahora en adecuar la estructura a sus nuevas funciones, mediante la ejecución de cerramientos, particiones interiores, instalaciones y acabados. También se actuará sobre las cubiertas para mejorar su impermeabilización y se colocarán claraboyas que favorecerán la entrada de luz natural. La distribución final hará posible desarrollar en el mismo equipamiento actividades deportivas, culturales y otras propuestas.

El proyecto comenzó a tomar forma en 2024, cuando la consejería destinó 20.000 euros a su redacción. La financiación de las obras, articulada ahora a través del convenio suscrito con el consistorio, da continuidad a esa vía y permitirá incorporar a la vida del concejo una instalación que permanecía sin uso.

La futura pista multiusos ofrecerá nuevas posibilidades para desarrollar actividades todo el año y pondrá al servicio de la ciudadanía una infraestructura en desuso. Su carácter polivalente facilitará tanto la práctica deportiva como la celebración de propuestas culturales y convertirá la instalación en un nuevo espacio de actividad y encuentro.