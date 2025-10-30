El Principado financia con 5,3 millones diez escuelas taller que darán trabajo y formación a 253 jóvenes durante un año

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) financia con 5,3 millones una nueva edición de escuelas taller con diez proyectos que darán formación a 253 jóvenes durante un año.

Los fondos para impulsar estas iniciativas se han distribuido entre cinco ayuntamientos: Oviedo, Gijón, Castrillón, Llanes y San Martín del Rey Aurelio, y tres fundaciones sin ánimo de lucro: Vinjoy, Mar de Niebla y de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI).

En concreto, los municipios de Oviedo y Gijón recibirán fondos para ejecutar dos actuaciones cada uno. Así, Oviedo continuará con la rehabilitación del centro social de Tudela Agüeria, iniciada por otra escuela taller, y realizará también un plan de obras en los teatros Campoamor y Filarmónica, con una dotación total de casi 1,5 millones. Gijón, por su parte, dispondrá de casi 1,2 millones para mejoras en equipamientos municipales como la red de museos y el campo de rugby de La Calzada.

El proyecto por el que San Martín del Rey Aurelio recibirá más de un millón es el que plantea un mayor número de contrataciones, concretamente 48, para acometer labores de mantenimiento en la zona rural del concejo, dinamización cultural y cuidado de zonas verdes.

Por su parte, Llanes desarrollará tres iniciativas, con más de una treintena de contrataciones, vinculadas al mantenimiento de jardines y zonas verdes, obras de rehabilitación en equipamientos y espacios públicos municipales, con prioridad para la zona rural, y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. A su vez, Castrillón ejecutará una acción de limpieza de espacios abiertos en zonas recreativas, senderos y playas, así como la mejora de la limpieza en espacios públicos.

En cuanto a las entidades sin ánimo de lucro, FTSI llevará a cabo una iniciativa de atención sociosanitaria en Avilés, mientras que las fundaciones Vinjoy y Mar de Niebla trabajarán en la dinamización comunitaria, en las áreas de Pumarín y Trubia de Oviedo, en el caso de la primera, y en los barrios de la zona oeste de Gijón, la segunda.