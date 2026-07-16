El Principado financiará 24 proyectos municipales de sostenibilidad con 600.000 euros. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha presentado este jueves la resolución definitiva de la línea 1 de ayudas a entidades locales para la puesta en marcha de la Agenda 2030, una convocatoria que permitirá financiar 24 proyectos municipales con una inversión de 600.000 euros.

En el acto también ha participado además el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que junto a Zapico han explicado que las subvenciones, concedidas en régimen de concurrencia competitiva, financiarán iniciativas orientadas a impulsar la sostenibilidad ambiental, la adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua, la economía circular, la agroecología y la planificación estratégica local.

El consejero ha recordado que la Agenda 2030 constituye una de las grandes prioridades del Gobierno de Asturias y una herramienta para trasladar las políticas de sostenibilidad al ámbito local.

"Es un gran acuerdo mundial para combatir la injusticia social, proteger nuestros ecosistemas y luchar contra el cambio climático. Durante esta legislatura, hemos conseguido aterrizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los territorios y ahora toca convertirlos en políticas concretas en cada municipio y en cada pueblo", ha afirmado.

El consejero ha subrayado, además, la respuesta obtenida por la convocatoria y el compromiso de las entidades locales con estas políticas.

"Sabíamos que esta línea podía despertar interés y así ha sido. Treinta y nueve ayuntamientos se han presentado, la mitad del total, y veinticuatro recibirán financiación. Existe demanda para seguir avanzando y vamos a continuar colaborando con la administración local para implantar los valores y los objetivos de la Agenda 2030 en todos los municipios asturianos", ha señalado.

Tras la evaluación realizada por la comisión de valoración, y al no haberse presentado alegaciones a la propuesta provisional, la resolución definitiva concede ayudas a 24 concejos, mientras que 14 solicitudes han quedado desestimadas por insuficiencia de crédito y una ha resultado inadmitida, al no ajustarse al objeto de la convocatoria, que financia exclusivamente planes de impulso de la Agenda 2030 y no actuaciones de inversión.

Los municipios beneficiarios son Allande, Amieva, Castropol, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Las Regueras, Morcín, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Pesoz, Pravia, Quirós, Ribera de Arriba, Salas, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de Oscos, Sariego, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi y Villanueva de Oscos.

La resolución destaca el protagonismo del medio rural en la puesta en marcha de la Agenda 2030, con una amplia presencia de pequeños y medianos concejos que desarrollarán estrategias adaptadas a sus necesidades y potencialidades.

Según ha explicado el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, los proyectos abarcan desde la planificación de infraestructuras verdes y la gestión sostenible del agua hasta la promoción de la agroecología, la economía circular, la biodiversidad, la digitalización del ciclo del agua, la transición alimentaria o el turismo sostenible.

Entre las iniciativas que han obtenido una mayor valoración destacan las siguientes: Cuchillería de Taramundi 2030: economía circular y arte-industria desde el territorio, el Plan Integral de Infraestructura Verde y Activación Comunitaria de Pesoz, la integración de los servicios ecosistémicos en la planificación municipal de Santa Eulalia de Oscos, la Oficina 2030 de apoyo al asentamiento sostenible de Villanueva de Oscos y la Estrategia de Reconversión de Terrenos para la Agroecología y la Biodiversidad de San Tirso de Abres. Todas ellas se orientan a impulsar modelos de desarrollo sostenibles e innovadores.

La resolución se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (Bopa).