El Principado inaugura el nuevo centro de salud de Pola de Lena, que entra mañana en funcionamiento

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante la inauguración del nuevo centro de salud de Pola de Lena. - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha inaugurado este lunes el nuevo centro de salud de Pola de Lena. El equipamiento, en el que se han invertido más de siete millones, entrará en funcionamiento mañana, martes, para prestar servicio a una población cercana a las 9.000 personas.

El centro sanitario dispone de 2.284 metros cuadrados, una superficie que duplica la del consultorio actual, y sus instalaciones son mucho más modernas, confortables y accesibles. La obra ha contado con financiación de Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad.

En la planta baja se sitúan los accesos, el área de administración y el vestíbulo, además de la zona de extracciones, el servicio de urgencias y el área de la mujer, que incluirá dos consultas y una sala de educación sanitaria y para matrona. En este piso se ubica también la unidad de fisioterapia, con casi cien metros cuadrados.

La primera planta acoge las consultas de familia y una polivalente, con sus respectivas salas de espera. Los servicios asistenciales se completan con las unidades de pediatría, con cuatro consultas, y de salud bucodental, con consultas para el odontólogo y el higienista.

En el semisótano se encuentran las zonas comunes y de descanso de los profesionales, así como un área de educación para actividades comunitarias y un aula que podrá ser utilizada tanto por profesionales para actividades de coordinación y gestión, como por la población en general. Además, esta zona dispone de un espacio abierto a una zona ajardinada cubierta. El sótano cuenta con plazas de aparcamiento para el personal sanitario.

El nuevo centro tiene aseos públicos adaptados para personas con ostomía y también asientos ergonómicos en las diferentes salas de espera para cumplir con los criterios de accesibilidad universal.

Además, según explica el Principado, el edificio es eficiente desde el punto de vista energético, tanto por las envolventes térmicas de fachadas y cubiertas como por el sistema constructivo empleado. También se han instalado paneles fotovoltaicos que cubrirán entre el 30% y el 35% del consumo total.