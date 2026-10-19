El Principado incorporará otras 15 escuelas infantiles municipales a su red pública el 1 de noviembre

Archivo - Escuela de 0-3 años - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias integrará quince escuelas infantiles de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio en la red autonómica. La integración se formalizará administrativamente el día 1 de noviembre.

Según ha acordado este lunes el Consejo de Gobierno, El Ejecutivo asturiano ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio para asumir la gestión de estos centros municipales.

El consejero de Hacienda y Portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, ha informado de que el Ejecutivo ha autorizado la firma de los convenios de colaboración con los ayuntamientos de Carreño, Gozón, Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Llanes, Ribadesella, Cangas de Onís, Pravia y Salas. La medida supone la integración de 54 unidades educativas que atienden a un total de 656 niños matriculados.

La incorporación de estos centros municipales conlleva la integración en la plantilla autonómica de 126 trabajadoras, entre personal de dirección y técnicas de educación infantil (TEI). Tras la suma de estas escuelas, la red pública regional alcanza las 95 operativas y los 2.904 menores escolarizados.

La red autonómica se completará el próximo año con la integración de las escuelas de titularidad municipal de los concejos de Oviedo y Gijón, hasta alcanzar los 123 centros.