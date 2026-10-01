El Principado inicia la remodelación del nudo de El Empalme, entre Carreño y Gijón

Obras - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha informado este jueves del inicio de las obras de remodelación del nudo de El Empalme, entre Carreño y Gijón, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y favorecer una mayor fluidez del tráfico en este punto estratégico de la red viaria del área central.

En El Empalme confluyen la autovía A-8 y las carreteras AS-19 y GI-1, por lo que este enlace soporta diariamente un elevado volumen de tráfico, especialmente de vehículos pesados con destino a las instalaciones industriales de la ría de Aboño y al puerto de El Musel, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha comenzado los trabajos para mejorar la seguridad vial y facilitar una movilidad peatonal más segura para los vecinos del entorno, especialmente en sus desplazamientos hacia el centro de salud y la parada de autobús.

Las primeras labores consistirán en la ejecución de un nuevo paso de peatones inteligente en la AS-388, que facilitará el cruce a las personas que se desplazan desde el barrio del Otero hacia el centro de salud. El nuevo punto de cruce contará con sistemas que refuerzan la seguridad y la visibilidad.

Además, se construirá un nuevo tramo de acera que permitirá conectar el paso de peatones con la parada de autobús y facilitará el acceso a las líneas de transporte público. Igualmente, se repintará y acondicionará el paso de peatones ya existente en las inmediaciones, igualmente en la AS-388.

Estas actuaciones forman parte del proyecto de remodelación integral del nudo de El Empalme, que contempla también la creación de un nuevo vial de conexión directa con el puerto de El Musel y que supone una inversión del Gobierno de Asturias superior a los 416.000 euros. Esta nueva vía enlazará la carretera AS-19 con la GI-1 sin necesidad de atravesar la glorieta de El Empalme.

Según el Gobierno asturano, la nueva conexión permitirá agilizar la circulación, eliminar maniobras innecesarias y reducir los puntos de conflicto, lo que favorecerá un acceso más directo y eficiente para el tráfico de mercancías al puerto, hasta que se desarrollen las infraestructuras que dependen del Gobierno central. Al mismo tiempo, disminuirá la afectación que estos vehículos generan sobre Carreño.