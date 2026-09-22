El Principado iniciará esta semana la tramitación de las ayudas para las víctimas de accidentes laborales

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OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que esta semana iniciará la tramitación de un sistema de ayudas para las víctimas de accidentes laborales, una iniciativa de carácter pionero que alcanzarán "hasta 72.000 euros por persona o unidad familiar e incluirán los siniestros mortales ocurridos desde el 1 de enero de 2025, lo que asegura la cobertura a las familias de Cerredo", en referencia al accidente minero en el que hubo cinco fallecidos y varios heridos.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha encuadrado esta medida dentro de la actuación de su Gabinete frente a la siniestralidad laboral, destacando que en el ámbito de sus competencias, están desarrollando, de la mano con la inspección y el Instituto de Prevención de Riesgos, un plan de choque acordado con la patronal y los sindicatos.

En esta misma línea, Barbón ha subrayado la ambición y el alcance de las compensaciones planteadas al precisar que incluirán también a las familias que, en el momento de la convocatoria, se encuentren en curso de procedimientos judiciales relacionados con el siniestro laboral, con independencia de cuándo se produjo el accidente.