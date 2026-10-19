El Principado invertirá 20,8 millones en helicópteros, drones y apoyo al SEPA durante tres años

Archivo - El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este lunes un gasto de 20,8 millones de euros para la contratación de medios aéreos y el apoyo logístico del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) durante un periodo de tres años, prorrogable por dos más, con entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda y Portavoz, Guillermo Peláez, ha enmarcado esta decisión en el proceso de adaptación y modernización del servicio público de emergencias para atender operaciones de búsqueda, rescate, salvamento, asistencia sanitaria, incendios y protección civil.

La contratación se ha estructurado en dos lotes. El primero contempla tres helicópteros, un incremento de las horas de vuelo contratadas y personal médico de rescate helitransportado con presencia física permanente las 24 horas. El segundo lote abarca un servicio de aeronaves no tripuladas con al menos tres drones profesionales y pilotos disponibles de forma continua para tareas de reconocimiento y evaluación.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha aprobado nuevas adendas a los convenios de colaboración entre el SEPA y los ayuntamientos de Avilés, Castrillón, Langreo, Mieres y Siero para regular la prestación coordinada del servicio de extinción de incendios y salvamento entre los parques autonómicos y los recursos municipales.