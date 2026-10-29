El Principado invierte 10,1 millones del Fondo de Transición Justa en construir 36 pisos de Sotrondio

Guillermo Peláez y Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado este jueves la tramitación del contrato para construir 36 viviendas de protección pública y un local en Sotrondio, en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, con un presupuesto máximo de 10.127.591 euros.

Según han informado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, y el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Oviedo Zapido, la promoción será la primera de España que contará con financiación del Fondo de Transición Justa (FTJ), a través del programa 'Asturias Vivienda', orientado a reforzar el acceso de la población a un inmueble a precios asequibles.

La decisión se ha adoptado a propuesta de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en la reunión celebrada hoy por el Consejo de Gobierno.

La contratación incluirá tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las obras. El plazo previsto es de 26 meses: cuatro para la elaboración del proyecto y 22 para la edificación.

La promoción se desarrollará en una parcela de 1.010 metros cuadrados, ubicada en la calle José Calvo Miguel, y podrá recibir hasta el 70% de cofinanciación del coste con cargo al FTJ del período 2021-2027.

Según han señalado desde el Ejecutivo, el nuevo reglamento europeo 2025/1914 permite reorientar recursos de la política de cohesión hacia retos estratégicos como el acceso a una vivienda asequible y sostenible como las que se construirán en Sotrondio, una zona afectada por los procesos de transición industrial.

El compromiso del Gobierno del Principado con San Martín del Rey Aurelio en materia de vivienda va más allá de esta intervención. En el concejo también se ha impulsado la rehabilitación del barrio de San Vicente, en El Entrego, con una inversión de 1,08 millones, a la que se suman 70.000 euros aportados por los propietarios. Esta obra ha permitido mejorar fachadas y cubiertas, así como instalar placas solares para incrementar la eficiencia energética de los edificios.

El gasto para la actuación de Sotrondio es la segunda decisión relevante vinculada con las políticas de vivienda que el Ejecutivo autonómico adopta este mes. Previamente, el pasado día 13, el Consejo de Gobierno aceptó la cesión de 5.700 metros cuadrados de suelo público para edificar cerca de 300 nuevos pisos en los concejos de Oviedo y Villaviciosa.

La promoción de Sotrondio abre una nueva fase de licitaciones que permitirá impulsar 800 viviendas más antes de que finalice la legislatura. El Gobierno de Asturias se ha fijado el objetivo de ampliar el parque público con 1.500 pisos en este mandato, entre finalizados, en ejecución, licitados o adjudicados. En estos momentos ya están en construcción más de 600, según señalan desde el Gobierno.