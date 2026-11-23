Adjudicación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha adjudicado por 362.997 euros la digitalización del sistema de abastecimiento de agua de Pesoz. La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá controlar en tiempo real el funcionamiento de la red, detectar incidencias con mayor rapidez y mejorar la gestión del suministro.

El proyecto aportará nuevos sistemas de control y monitorización para las infraestructuras hidráulicas del concejo, que ofrecerán información actualizada sobre su estado y funcionamiento. Gracias a estos equipos, será posible optimizar las tareas de mantenimiento, mejorar la capacidad de respuesta ante averías y disponer de datos más precisos para la toma de decisiones.

Los trabajos se desarrollarán en captaciones, depósitos y arquetas de rotura de los sistemas de Sanzo, Serán, Pesoz, Francos, Castañera, Pelorde, Vilabriye, Argul, Villarmarzo, Cela y Brañaveya.

Entre las actuaciones previstas figura la instalación de caudalímetros, sensores de nivel, equipos de telemetría y sistemas de comunicación para transmitir la información en tiempo real. Además, se incorporarán dispositivos para controlar la calidad del agua mediante la medición de parámetros como el cloro libre, el pH y la turbidez en los puntos más relevantes de la red.

La actuación también incluye diversas mejoras en las infraestructuras existentes para garantizar la fiabilidad de las mediciones y evitar interrupciones en la recogida de datos. En este sentido, se rehabilitarán casetas, se repararán conducciones deterioradas y se realizarán trabajos en el interior de los depósitos para facilitar la instalación y el mantenimiento de los nuevos equipos.

Asimismo, en aquellos puntos donde no exista suministro eléctrico suficiente se instalarán sistemas fotovoltaicos de autoconsumo de baja potencia, que permitirán alimentar los sensores y equipos de comunicación sin necesidad de ampliar la red eléctrica. Esta solución contribuirá a reducir los costes de explotación y el consumo energético.

Toda la información recopilada se integrará en la Plataforma Digital del Ciclo Integral del Agua del Principado, desde la que se supervisará el funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas de forma global y en tiempo real.

A esta actuación se suma otro proyecto impulsado por el Principado para reforzar el abastecimiento de agua en Pesoz, con una inversión superior a los 930.000 euros, también cofinanciada por el Feder.

Las obras, recientemente adjudicadas, permitirán mejorar el suministro en las localidades más pobladas y garantizar la disponibilidad de agua potable en los periodos de estiaje. El objetivo es evitar los problemas derivados de la escasez de recursos hídricos, tanto para el consumo doméstico como para las explotaciones ganaderas.

La intervención contempla la construcción de tres depósitos, uno con capacidad para 120 metros cúbicos y otros dos de 8 metros cúbicos cada uno, además de la instalación de más de tres kilómetros de nuevas conducciones.

En conjunto, ambas actuaciones movilizan más de 1,29 millones para modernizar y reforzar el sistema de abastecimiento de agua de Pesoz, combinando nuevas infraestructuras de suministro con herramientas avanzadas de control y gestión que permitirán mejorar la calidad y la seguridad del servicio.