El Principado lanza el plan 'Agiliza' con 2,2 millones para acortar la tramitación de la dependencia

Los consejeros Marta del Arco, Gimena Llamedo y Guillermo Peláez, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado este lunes el plan 'Agiliza', con el que pretende acortar la tramitación de las ayudas a la dependencia y limitarla al tiempo legal establecido de 180 días frente a los 451 actuales. El Ejecutivo confía en alcanzar este hito en 2026.

La vicepresidenta del Gobierno y la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Gimena Llamedo y Marta del Arco, han presentado el plan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde han explicado que el plan movilizará 2,2 millones de euros para, entre otros, abordar la contratación de 41 funcionarios que se sumarán a los 150 que actualmente trabajan en el área.

La vicepresidenta ha explicado que este plan nace de la necesidad de poner fin a las demoras en el reconocimiento de estas ayudas. "Se imponía reaccionar y eso es lo que hemos hecho", ha dicho.

A partir de marzo se pondrá en marcha la contratación de 41 funcionarios, un administrativo, once gestores y 29 trabajadores sociales. Además, está prevista la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para crear nuevas plazas específicas que permitan mejorar la organización del servicio de atención a la dependencia.

También habrá un refuerzo de procesos informáticos a través de la aplicación de la minería de procesos, técnica que permitirá analizar el recorrido real de los expedientes para saber dónde se originan los problemas.

Se dará impulso al empleo de la robotización automática de procesos (RPA) para que se encargue de tareas repetitivas y de bajo valor añadido, como la descarga y clasificación de documentos o la comprobación automática de requisitos. También se utilizará la inteligencia artificial, tanto para la lectura de documentos como para la identificación de expedientes con riesgo de retraso o para sugerir resoluciones preliminares basadas en patrones históricos.

En el ámbito normativo la consejería ya ha puesto en marcha diversas iniciativas para mejorar la tramitación, con el objetivo de simplificar la regulación relativa al acceso y las prestaciones; mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades irreversibles de alta complejidad; y promover la disponibilidad de profesionales cualificados en el sector de los cuidados.

Por otro lado, el Principado ha encomendado la gestión de las valoraciones y la elaboración de los programas individuales de atención (los PIAS) a los ayuntamientos de Coaña, Villayón, Castropol, Ibias y Cangas del Narcea, modelo que se pretende extender a más municipios.

El plan también incluye la dotación de más medios para facilitar la labor de las personas valoradoras de la dependencia. Se renovará y ampliará la flota de vehículos a su disposición mediante un programa de renting, hasta alcanzar los 30 coches y se comprarán tablets para los valoradores que se desplazan a los domicilios.