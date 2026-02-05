El Principado licita por 2,94 millones la renovación del saneamiento y la depuración de Trevías

Movilidad invierte tres millones en la mejora del saneamiento de Trevías, en Valdés - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 2.944.349 euros la renovación de la red de saneamiento y la depuración de Trevías, en Valdés, una actuación que beneficiará a cerca de 500 vecinos. Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo.

El proyecto incluye la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales, cuya línea de tratamiento incluirá un pretratamiento, tratamiento primario, un equipo compacto que integra tratamiento primario y biodiscos CBR, así como tratamiento secundario y un decantador secundario. Además, se ejecutarán dos aliviaderos dotados de sistema de bombeo.

De forma complementaria, se remozará la red de saneamiento, formada por seis colectores principales y sus ramales, con una longitud total de 3.499 metros, y se construirán 110 pozos de registro. Estas mejoras permitirán aumentar la eficiencia y la fiabilidad del sistema.

Con esta inversión se optimizan los actuales servicios de saneamiento en parte de la localidad y se amplían a áreas que hasta ahora quedaban fuera de la red. La actuación tendrá, además, un impacto ambiental positivo, al contribuir a mejorar la calidad de la masa de agua del río Esva y de su entorno.