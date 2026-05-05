El Principado licita por 555.278 euros la instalación de un nuevo pantalán en el puerto de Luanco

Archivo - Muelle de Luanco - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras para la instalación de un nuevo pantalán en el puerto de Luanco, con un presupuesto máximo de 555.278 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La actuación permitirá crear 24 nuevos amarres destinados tanto a embarcaciones pesqueras con base en el puerto como a barcos en tránsito que recalen en el puerto gozoniego. El objetivo de esta intervención es ordenar y mejorar la estancia y el amarre de los barcos, para garantizar en todo momento su seguridad y operatividad.

Para ello, resulta necesario dotar al puerto de una nueva línea de pantalán que permita alojar adecuadamente a las embarcaciones profesionales, así como a las deportivas en tránsito.

Las obras contemplan la sustitución de uno de los pantalanes existentes por una nueva estructura destinada al atraque de embarcaciones profesionales y de paso, lo que generará 24 nuevas plazas de amarre para barcos de entre 12 y 14 metros de eslora.

Todos los amarres estarán equipados con fingers y contarán con suministro de agua y electricidad. El nuevo pantalán tendrá una anchura de 2,50 metros y una longitud total de 64,44 metros. Estará construido con una estructura de aluminio con perfiles reforzados y se cimentará mediante pilotes metálicos hincados en el fondo marino.