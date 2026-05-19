El Principado licita la actualización del estudio del tramo La Espina-Tineo de la A-63

Archivo - Argayo de Casazorrina (Salas). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha licitado en 184.307 euros el contrato para actualizar el estudio informativo y ambiental del tramo La Espina-Tineo de la A-63. El objetivo del Ejecutivo autonómico es completar de manera definitiva ambos documentos para impulsar esta infraestructura, a la que califican de "estratégica" para el suroccidente asturiano.

El contrato cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses y servirá para adaptar la documentación técnica --elaborada hace casi dos décadas-- a la normativa vigente y a la realidad actual del territorio. Según ha informado el Principado en una nota de prensa, el estudio incorporará distintas alternativas de trazado basadas en criterios de funcionalidad, integración territorial, seguridad y viabilidad económica, además de completar toda la tramitación ambiental exigida.

En la misma nota de prensa, señalan que los trabajos aportarán un estudio actualizado de tráfico y demanda, un análisis de coste-beneficio y una primera aproximación geológica y geotécnica que permita anticipar posibles condicionantes constructivos y garantizar la viabilidad de la obra, con la previsión de poder licitar el proyecto de ejecución en 2027.

En este contexto, el Gobierno de Asturias ha expresado su compromiso de asumir de forma directa la licitación y la ejecución de este tramo en el caso de que no se produzcan avances por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

EXIGENCIAS EN EL TRAMO SALAS-CORNELLANA

Por otra parte, el Ejecutivo asturiano urge al Ministerio de Transportes a finalizar las obras de estabilización del talud de Casazorrina y a abrir este mismo año el tramo Salas-Cornellana de la A-63, cuya puesta en servicio continúa pendiente tras el deslizamiento de tierras registrado en el año 2021.

Para el Principado, resulta "imprescindible" culminar en este ejercicio esta obra, por lo que ha reclamado al Gobierno central un "compromiso firme" que permita su finalización.

Por último, la Administración autonómica ha vuelto a reclamar la ejecución del segundo carril entre El Regueirón y La Espina. Desde la Consejería defienden esta medida como "prioritaria" para garantizar la continuidad de la autovía hasta Tineo y culminar definitivamente la A-63.