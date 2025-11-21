El Principado licita la ampliación del cementerio de Nuña por 75.000 euros

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado por 75.036 euros la ampliación del cementerio de Nuña, en la parroquia de Cancienes, en el concejo de Corvera de Asturias. Las empresas tienen hasta el 4 de diciembre para presentar sus ofertas.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo bloque con 80 nichos en módulos prefabricados de hormigón armado en la zona suroeste del cementerio, colindantes con la última ampliación ejecutada. En total se ejecutarán 20 columnas en cuatro alturas. En la parte delantera de los pabellones de nichos se adecuará una acera de tres metros de ancho.

La actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado desarrolla junto a los ayuntamientos para mejorar y conservar infraestructuras de competencia municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes.