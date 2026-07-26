El Principado llevará el modelo 'Conecta' a la Conferencia Sectorial como referencia para el billete único estatal

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OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias llevará el modelo 'Conecta' a la Conferencia Sectorial de Transportes como referencia para el billete único implantado a nivel estatal y que analizarán el Ministerio y las comunidades en la reunión que se celebrará el martes en Madrid. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, compartirá la experiencia del Principado en materia de fomento de la movilidad sostenible y el uso del transporte público.

Según ha detallado el Principado a través de una nota de prensa, Calvo expondrá ante el ministro Óscar Puente y las comunidades autónomas los resultados del modelo 'Conecto', que "ha contribuido a impulsar el mayor número de usuarios de transporte publico de la historia y que comparte los principios de integración e interoperabilidad que se aplican al abono estatal".

En la misma nota de prensa, el Gobierno asturiano ha destacado que los datos "acreditan que facilitar el acceso al transporte público aumenta el número de viajeros, reduce el gasto de las familias, disminuye el uso del vehículo privado y fortalece la cohesión territorial". Con esa experiencia, el Principado contribuirá al desarrollo de la tarifa plana nacional desde la práctica y los conocimientos acumulados y aportará "la visión de una comunidad que ya ha convertido la integración de la movilidad en una realidad cotidiana para cientos de miles de personas".

DATOS DEL CONSORCIO

Según los datos del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), durante el primer semestre del año, el transporte público por carretera registró 30.826.502 viajes, un 6,6 % más que en el mismo periodo del año anterior y el mejor dato de la serie histórica. "Buena parte de este crecimiento se vincula a la consolidación de 'Conecta'", han apuntado desde el Principado.

En la actualidad, ocho de cada diez viajes realizados en transporte público por carretera ya usan esta tarjeta y más de 477.000 personas disponen de ella. Antes de su implantación existían algo más de 17.600 abonos mensuales. "Hoy, Asturias cuenta con un sistema integrado que simplifica el acceso a esta forma de movilidad y facilita los desplazamientos habituales de cientos de miles de personas", han añadido.

NUEVO IMPULSO CON UN PRECIO MÁS BARATO

Este modelo de tarifa plana establece un límite máximo de gasto de 30 euros al mes, con independencia del número de viajes realizados. Una vez alcanzado ese importe, el resto de los desplazamientos son gratuitos. Este precio se rebajará transitoriamente a partir del otoño, como anunció hace una semana el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el límite máximo se reducirá a 20 euros mensuales.

Según las estimaciones del CTA, permite un ahorro de 540 a 1.080 euros al año por familia, gracias a la integración tarifaria y a la simplificación del acceso. Asimismo, según han detallado, la red integrada evita cada día alrededor de 164.000 desplazamientos en vehículo privado y contribuye a reducir la congestión del tráfico, mejorar la calidad del aire y disminuir las emisiones contaminantes.