El Principado mejora la depuradora de Arenas y la red de saneamiento de Carreña, en Cabrales

Archivo - Depuradora - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha invertido 302.699 euros para mejorar el saneamiento de Cabrales. Las actuaciones, ejecutadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, se han desarrollado en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Arenas y en la red de saneamiento de Carreña, con el objetivo de mejorar la fiabilidad del sistema y anticiparse a posibles incidencias.

Según ha informado el Gobierno asturiano, en la depuradora de Arenas se ha mejorado la gestión de fangos mediante la construcción de una nueva arqueta receptora, que permite vaciar las fosas sépticas del concejo y su entorno sin necesidad de transportar los residuos por carretera hasta Cogersa. Además de reducir desplazamientos innecesarios, la actuación aumenta la eficiencia del proceso y garantiza que el tratamiento del agua se realice con los niveles de calidad exigidos.

La estación cuenta, además, con una instalación específica para la recogida de aguas residuales de autocaravanas, lo que facilita su gestión, mejora el servicio y contribuye a un uso más ordenado y respetuoso del espacio público.

De forma complementaria, se ha actuado en la red de saneamiento de Carreña para eliminar infiltraciones de agua limpia en el alcantarillado, lo que mejora la eficiencia de la red, reduce los costes de explotación y evita sobrecargas en la depuradora.