El Principado niega descoordinación y situaciones de emergencia durante la huelga en la estación invernal Pajares

Publicado 04/02/2019 13:46:20 CET

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, y el viceconsejero de Cultura y Deporte, Vicente Domínguez, han negado este lunes de manera rotunda que haya habido situación de emergencia alguna y descoordinación durante este fin de semana en la estación invernal de Valgrande Pajares, coincidiendo con la convocatoria de huelga de la plantilla.

Lo que si ha habido, según Alonso, han sido situaciones "inadmisibles" que ya se han denunciado ante la Guardia Civil, como el "amontonamiento deliberado de nieve para obstaculizar el tráfico o el pinchazo de un vehículo de la estación invernal".

El consejero ha querido ofrecer explicaciones este lunes sobre lo ocurrido este fin de semana cuando la huelga de la plantilla se juntó con el temporal y provocó numerosos problemas en los accesos a las instalaciones tras el bloqueo de los mismos. Alonso ha indicado que no se nombraron servicios mínimos y por ahora tampoco están establecidos de cara a nuevos paros.

"Obviamente respetamos el derecho de huelga de los trabajadores si bien alguien se pudiese considerar que la misma ha sido desproporcionada con 33 trabajadores en huelga y diez que han asistido a su trabajo", ha dicho el consejero.

Así, sobre el motivo al que la plantilla achaca esos paros, la falta de ropa, Alonso ha indicado que "hasta la actual temporada la consejería siempre ha cumplido lo establecido en el convenio, y en la pasada temporada 2017 y 2018, entre noviembre del 17 y febrero de 2018 se entregó a la plantilla indumentaria "de alta calidad y con menos de tres meses de uso". Ha explicado además que adelantarán una parte de la entrega prevista para esta temporada.

Preguntado si considera que la pretensión de convocar un concurso oposición para cubrir veinte plazas ahora ocupadas por interinos puede estar detrás de esta huelga, el consejero ha indicado que desde el Principado lo que se persigue es la "estabilización de la plantilla", y se trata de un concurso oposición con plazas a las que todos pueden concurrir.

"No se me alcanza si esa es la razón o no de la huelga", ha dicho el consejero que sobre un posible cambio de gestión de la estación tal y como demandan algunos, ha asegurado que "siempre se puede estudiar o tratar pero en estos momentos no hay nada al respecto sobre la mesa".