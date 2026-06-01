El Principado no tiene noticias de que se vayan a producir más retrasos en la llegada de los nuevos trenes de Renfe

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OVIEDO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, ha manifestado este lunes a preguntas de los periodistas que el Ejecutivo asturiano "no tiene noticias" de que se vayan a producir nuevos retrasos con la llegada de los trenes de Renfe para Cantabria y Asturias, más allá de lo conocido estos días con el informe del Tribunal de Cuentas. No obstante Peláez ha indicado que la gratuidad para los viajeros está acordada hasta que lleguen los nuevos trenes, según se recoge en el denominado 'acuerdo de la Castellana'.

"Nosotros ya elevamos en su momento la voz cuando se produjeron esos retrasos y yo creo que el presidente Adrián Barbón y también el gobierno de Cantabria lo que hicieron fue aprovechar una oportunidad en beneficio de los intereses del Principado de Asturias y ahí se enmarcan los 'acuerdos de la Castellana' donde se logró la agilización del plan de cercanías comprometido para Asturias, se logró la gratuidad de los trenes y se logró renovar la flota y además incrementar el número de trenes lo que va a permitir incrementar el número de frecuencias y mejorar la malla horaria", dijo el portavoz del Ejecutivo.

En este sentido Guillermo Peláez ha recordado que la gratuidad se está disfrutando y en cuanto a la agilización del plan de cercanías de los 1.800 millones ya está movilizado el 70%.

También indicó que hay ejemplos tangibles en la renovación integral de la línea C5 de Laviana Gijón o por ejemplo el soterramiento de Langreo.