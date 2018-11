El Principado pide "confianza en las instituciones" a los vecinos de San Claudio alarmados por el centro de menores

Publicado 14/11/2018 16:30:32 CET

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Gobierno asturiano, la socialista Pilar Varela, ha pedido a los vecinos de San Claudio, en Oviedo, que tengan "confianza en las instituciones" en todo lo que tiene que ver con el centro de menores de Loriana, que acoge a menores no acompañados.

A preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, Varela ha defendido el "rigor" en el trabajo de las instituciones implicadas, incluyendo al Gobierno asturiano y al Ayuntamiento de Oviedo.

"Estamos haciendo ese trabajo con mucho rigor y con mucha discreción y lo que pediría es que desconfíe se confía en las instituciones porque si no confiamos en las instituciones las cosas probablemente no funcionarían tan bien como creo que están funcionando", ha señalado.

Actualmente hay en Asturias más de 90 menores no acompañados. Varela ha dicho que el Gobierno actúa siempre que se produce un problema de convivencia, pero ha apelado a la "necesaria discreción".

Además ha pedido que no se hagan "generalizaciones" hacia estos menores. "No puede ser que se asocie a menores no acompañados que no son de origen español con personas que tienen actitudes delictivas", ha dicho, tras recordar que las comunidades autónomas tienen la competencia de atenderlos y protegerlos.

El centro de menores de Loriana tiene capacidad para 36 plazas y en estas fechas hay más menores, según ha explicado. Se está trabajando para trasladar a los chicos a otros centros.