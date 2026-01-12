El Principado plantea doblar los kilómetros de pistas de Fuentes de Invierno

Presentación del proyecto del Principado para Fuentes de Invierno en el Ayuntamiento de Aller. - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, ha presentado este lunes al alcalde de Aller, Juan Carlos Iglesias, un proyecto para "reforzar el atractivo deportivo y turístico" de la estación de montaña de Fuentes de Invierno a lo largo de todo el año. La iniciativa plantea pasar de los actuales 8,7 kilómetros de pistas a 16 y contempla la instalación de cinco nuevos telesquíes para mejorar la movilidad y descongestionar áreas, incluida la futura conexión con San Isidro.

El proyecto de optimización de la estación, que saldrá en los próximos días a información pública y está pendiente de tramitación ambiental, forma parte de la estrategia del Principado para consolidar las estaciones de montaña como "referentes turísticos y deportivos durante todo el año".

La propuesta, aún en una fase inicial, plantea varias acciones posibles. Entre las medidas se incluyen la restauración del entorno y revegetación, la instalación de cañones de nieve artificial y la construcción de una balsa para garantizar la apertura en temporadas con poca nieve.

El plan también prevé mejoras en servicios e infraestructuras: cafetería y aseos en la base intermedia, hangar y talleres para maquinaria, ampliación del edificio de usos múltiples y optimización de la escuela de esquí.

Además, se busca desestacionalizar la estación para actividades recreativas fuera del invierno, como senderismo y ciclismo, y se contempla un acuerdo con la Diputación de León para garantizar suministro eléctrico y eficiencia energética, que abre la puerta a la integración de ambos dominios esquiables con el objetivo de crear "un gran espacio deportivo". "La electrificación es, por tanto, el primer hito de una estrategia común que apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo conjunto de las estaciones de montaña", destaca el Ejecutivo asturiano.

El Principado subraya en una nota de prensa su compromiso con un modelo sostenible que combina desarrollo económico, protección medioambiental y competitividad de Fuentes de Invierno como recurso estratégico de turismo activo.