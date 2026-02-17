El Principado pondrá en marcha una línea de transporte desde el CP Nuevo Roces a los centros de Contrueces . - PRINCIPADO

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Asturias habilitará un servicio especial de transporte escolar para comunicar el Colegio Público (CP) Nuevo Roces de Gijón, que se inaugurará el próximo curso, con los dos centros educativos de Contrueces: el CP Noega y el CP Nicanor Piñole.

Según ha informado la Consejería de Educación, esta medida pretende facilitar la organización y la conciliación de aquellas familias de Nuevo Roces que, a partir de septiembre, tengan hijos escolarizados en centros de ambos barrios. El servicio se mantendrá hasta que se completen todos los niveles en el nuevo colegio.

La consejera de Educación, Eva Ledo, se reunió este martes con el vicepresidente de la Asociación de Vecinos Nuevo Roces, Miguel Bernardo, para explicarle los detalles de la apertura del centro público. En el encuentro también ha participado la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández.

El CP Nuevo Roces comenzará su andadura con el primer curso de Infantil y el primer curso de Primaria e irá cubriendo de forma progresiva los siguientes niveles. Este procedimiento ordinario es el mismo que el Principado ha utilizado con el resto de centros públicos. Tan solo hubo una excepción con el IES Margarita Salas, de Oviedo, que obedeció a una causa muy concreta como era la masificación de alumnado que afectaba al otro instituto del barrio de La Corredoria.

La razón de estrenar los centros educativos solo con los primeros cursos responde a que suponen el inicio de etapas y, en el caso de Primaria, también el comienzo de la enseñanza obligatoria, por lo que se entiende como una nueva escolarización.