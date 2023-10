El Principado pondrá en marcha la próxima semana una campaña informativa para poner en valor la nueva ley de vivienda

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha destacado este martes en la Junta General que esta misma semana van a lanzar una campaña informativa sobre la ley de vivienda, "no para combatirla, como asegura Vox, sino para todo lo contrario, para impulsarla y para ponerla en valor".

Y es que Zapico ha indicado que con la campaña se busca precisamente "contrarrestar intervenciones como las del grupo parlamentario de Vox". Así ha indicado porque en esta ley de vivienda hay una figura interesante, que es aquella que habla de la compensación de propietarios cuyos inquilinos están en supresión de desahucio y se protege precisamente a toda la gente que Vox dice que está indefensa y más indefensa con esta ley".

Ha explicado que por lo que respecta a esta compensación, hoy en Asturias hay 83 solicitudes de las cuales 23 están resueltas de manera favorable, cuatro están denegadas y 56 todavía no se han resuelto porque los propietarios no han comunicado la fecha fijada por el juzgado para el desahucio del inquilino y sin ese dato no se puede calcular la indemnización que les corresponde.

Zapico ha manifestado que estos propietarios están protegidos por un valor medio del alquiler en la zona en la que se encuentra la vivienda y además el inquilino también puede solicitar al arrendador los gastos corrientes que haya pagado y que le deberían de corresponder para pagar al inquilino.

"Hay más en esta ley de vivienda beneficios para quien alquila un piso. Yo invitaría al conjunto de sus señorías y por supuesto la opinión pública a leer y conocer esa ley de vivienda porque por el momento sólo nos está llegando de parte y sumamente de forma sesgada y manipulada una percepción que yo creo que no se corresponde con el texto, con el espíritu y con las consecuencias y beneficios favorables que la aplicación de esa ley va a traer para la ciudadanía asturiana y española", ha dicho Zapico.

Zapico respondía así en sede parlamentaria a una intervención del diputado de Vox, Javier Jové Sandoval, en la que se ha mostrado muy crítico con la nueva ley de vivienda, asegurando que no le ha sorprendido que la consejería que dirige Ovidio Zapico no vaya a poner en marcha ningún plan de lucha concreta contra el delito de la ocupación.

Jové ha reproducido en la comisión el audio de una propietaria a la que le fue ocupada su casa en Santullano, con "el fin de ablandar el corazón del consejero" y para recordarle que en el primer semestre del año son precisamente solo Asturias y Canarias las comunidades autónomas que aumentan el volumen y el número de casos de ocupación".

Una cuestión que según el diputado de Vox tiene mucho que ver con "la desgraciada ley de vivienda aprobada" que el Principado quiere combatir simplemente con campañas publicitarias.

También ha criticado Javier Jové que por mucho que desde esta consejería se pretenda crear vivienda pública jamás van a poder crear el volumen de vivienda de la que disponen "miles y miles de pequeños propietarios".

"Usted nos anunciaba recientemente esta misma semana la construcción de 44 viviendas en Lugones, que está muy bien, pero con 44 viviendas de Lugones, por mucho que ustedes hagan, no es nada comparado con las decenas de miles de viviendas que en Asturias poseen miles de pequeños propietarios que si se retraen y renuncian a sacarlas al mercado, pues ustedes no van a conseguir nada. Por cierto, que en principio tampoco los precios de esas viviendas parecen que vayan a ser ningún chollo", ha indicado Jové.

Frente a esas críticas el consejero ha incidido en el compromiso de su consejería con la vivienda de protección. "El impulso de la vivienda de protección oficial en Asturias va a ser un elemento esencial de nuestras políticas. En algunas ocasiones la impulsaremos nosotros directamente, en otras por medio de una figura que se llama Derecho de Superficie, con una colaboración público-privada.

Ha explicado que, no obstante esa colaboración público-privada, en el marco del actual gobierno, va a tener unas características concretas y es que va a tener también que ajustarse a unos mecanismos de fiscalización para que, una vez que las viviendas estén construidas, se cumplan aquellos requisitos que la empresa concesionaria va a tener que comprometerse al inicio de su construcción.

Y uno de esos requisitos va a ser el precio del alquiler, que está topado por medio de un real decreto. No obstante Zapico ha explicado que el Gobierno establece también en esos pliegos una cláusula en la que van a puntuar favorablemente aquellas empresas que bajen ese precio. "Por lo tanto el precio va a ser, yo creo que además, sensiblemente, sustancialmente inferior al que insinúan", respondía Zapico al diputado de Vox, Javier Jové Sandoval.