El Principado pone este lunes en marcha una campaña para facilitar el abono del bono social térmico

Archivo - Radiador de calefacción. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias pondrá en marcha, a partir de este lunes, una campaña informativa dirigida a las 13.700 personas beneficiaras del bono social térmico que aún tienen pendientes pagos correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, el 18% del total acumulado, con el fin de que puedan actualizar sus datos bancarios y acceder al cobro de estas ayudas.

Según informa el Ejecutivo asturiano, la iniciativa, un procedimiento de carácter innovador, combina la atención presencial reforzada en la red de oficinas de la Administración del Principado con canales digitales seguros que facilitan a la ciudadanía una gestión directa de sus datos.

El objetivo es garantizar que los pagos lleguen correctamente y reducir las incidencias derivadas de cuentas bancarias incorrectas, inactivas o no verificadas.

A lo largo del este mes de marzo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar publicará tres listados con las personas que deben revisar sus datos bancarios. El primero estará disponible a partir de mañana, lunes, en los portales oficiales https://prestacionesasturias.es y https://socialasturias.asturias.es.

El Principado ha habilitado tres canales principales para revisar o modificar la cuenta bancaria. La vía electrónica. A través del área personal del portal miPrincipado https://miprincipado.asturias.es, que es la forma más rápida. La persona titular puede gestionar directamente su IBAN (código de identificación del número de cuenta) con identificación segura.

La atención presencial personalizada. Cualquier persona puede acudir, con documento identificativo válido y los datos de la cuenta en la que figura como titular o cotitular, a los servicios de atención al ciudadano de Oviedo, Gijón y Avilés, así como a las sedes de los equipos territoriales de servicios sociales de Navia, Cangas del Narcea, Arriondas, Mieres y Langreo.

Y una tercera vía que es el registro. Presentando el modelo normalizado de la ficha de acreedor en cualquiera de las oficinas de registro de la Administración del Principado de Asturias, oficinas de Correos y representaciones diplomáticas. Se puede descargar en https://miprincipado.asturias.es/utilidades/formularios-gene....

El Principado enviará también comunicaciones directas por mensaje SMS y correos electrónicos. Las personas que a finales de año no hayan actualizado sus datos por los canales establecidos, recibirán un último requerimiento formal, por escrito, que indicará el plazo máximo para hacerlo. En el caso de no atender al aviso, se archivará el expediente.

Las personas que tengan dudas pueden contactar con la consejería a través del correo electrónico infobonotermico@prestacionesasturias.es o en el teléfono 984 015 792.