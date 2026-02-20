El Principado pone en marcha dos líneas de ayudas a la cooperación por 725.000 euros

Archivo - El Principado destina 3,4 millones a 34 proyectos de cooperación para acceso a servicios básicos - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha puesto en marcha dos convocatorias de ayudas dotadas con 725.000 euros para financiar proyectos de educación para el desarrollo, sensibilización y acción humanitaria. El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publica este viernes ambas líneas de subvenciones.

De la cuantía total, 400.000 euros se dirigirán a proyectos de educación para el desarrollo y 325.000 a iniciativas de acción humanitaria.

El plazo para presentar propuestas a la línea de educación para el desarrollo y sensibilización estará abierto hasta el 13 de marzo, con un máximo de 18.000 euros por proyecto. Esta convocatoria tiene como objetivo promover una ciudadanía solidaria, participativa y comprometida con los derechos humanos, mediante proyectos que contribuyan a una mejor comprensión de las desigualdades globales y a fomentar la cooperación con los países en desarrollo.

Los proyectos deberán favorecer el conocimiento de las desigualdades mundiales, impulsar el compromiso social basado en valores como la tolerancia o la solidaridad, difundir los derechos humanos y promover su respeto. Asimismo, tendrán que fomentar la igualdad de género, estimular la convivencia intercultural, formar en materia de cooperación al desarrollo o promover la cultura de paz.