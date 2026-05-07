El Principado propone multar con 30.000 euros a Mina Miura por reiterados incumplimientos de seguridad

Ciencia eleva a 30.000 euros la sanción a Mina Miura por infringir de manera reiterada la normativa de seguridad - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha propuesto elevar a muy grave la sanción a la empresa Carbones La Vega S.L., propietaria de Mina Miura (Ibias), por "incumplimiento reiterado de la normativa en seguridad minera". Se plantea una sanción de 30.000 euros.

Esta propuesta de sanción se plantea tras la visita realizada el pasado 30 de abril al yacimiento por dos inspectores, en la que se volvió a acreditar que la empresa seguía sin garantizar la seguridad y sin disponer de director facultativo, pese a que varios trabajadores permanecían en el interior de la explotación, tal y como ha detallado este jueves el Ejecutivo autonómico.

La compañía ya había sido sancionada con 3.000 euros por estos mismos hechos tras una visita realizada por inspectores de Minas el 24 de abril. Por la reiteración en el incumplimiento de la normativa y por no atender los requerimientos de la autoridad minera, tal y como establece el artículo 12 de la Ley 1/1997 del Principado, de Infracciones y Sanciones en Materia de Seguridad Minera, se considera que Carbones La Vega ha cometido una infracción muy grave por la comisión simultánea de dos infracciones graves. Por este motivo, se plantea una sanción de 30.000 euros.

En el caso del director facultativo, se considera que su ausencia, tanto física como de supervisión general, y el desconocimiento constatado de la situación, constituyen una infracción muy grave, por lo que se plantea para él una sanción de 900 euros, así como la suspensión de sus funciones durante seis meses.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha informado esta mañana a los trabajadores encerrados sobre la nueva propuesta de sanción incoada, durante una visita realizada a Mina Miura.

Sánchez ha trasladado a los mineros el apoyo y la solidaridad del Gobierno de Asturias, al tiempo que ha exigido al empresario el abono de los salarios adeudados, con carácter inmediato. También ha señalado que la Dirección General de Empleo y Asuntos Laborales revisará de manera exhaustiva la documentación relativa al ERTE anunciado por la empresa en caso de que finalmente se presente esta medida.