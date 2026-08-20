El Principado quiere resolver esta semana la asignación de plazas de educación especial

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OVIEDO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de Asturias ha informado este jueves del comienzo de la comunicación a las familias que han solicitado plazas en educación especial para el curso escolar 2026-2027. El objetivo es resolver el proceso esta misma semana, después de que las solicitudes hayan superado en algo más de una treintena a la oferta de puestos existentes.

Desde la Consejería han informado que la comisión técnica de la comisión de escolarización de la zona de Oviedo ha mantenido tres reuniones durante este verano para abordar esta cuestión. La tercera de ellas estaba programada para esta mañana y ya ha resuelto las asignaciones de centro.

El Principado ha priorizado en todo el proceso que "el alumnado pudiera seguir acudiendo al centro elegido como primera opción", un objetivo que ha generado "una pequeña demora del proceso, con el que se pretendía satisfacer a las familias".

Según han señalado desde Educación, las familias afectadas fueron informadas a finales de julio mediante una llamada en la que "se informaba de la situación y las gestiones en marcha", con la promesa de que "a lo largo del mes de agosto, se les comunicaría el centro asignado".