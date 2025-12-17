El Principado rebaja al 19,3% el seguimiento de la huelga de educadoras de 0-3

Archivo - Consejería de Educación - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada consecutiva da huelga de educadoras de 0-3 años ha tenido un seguimiento del 19,3%, según datos de la Consejería de Educación.

De esta forma, serían 35 las trabajadoras que se habrían puesto en huelga. El porcentaje contrasta con el ofrecido por el sindicato CCOO, que afirmó que se había registrado un 96 por ciento.

Desde la Consejería explican que los datos que ofrecen corresponden con las 44 escuelas que forman parte de la nueva red educativa del Principado y que se excluya al personal con permisos y otras ausencias justificadas.

El personal que cumple con los servicios mínimos se contabiliza que está trabajando. Se trata de datos facilitados directamente por las direcciones de los centros a la consejería, indican desde el Principado.