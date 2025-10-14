El Principado recuerda al Ayuntamiento de Gijón que no tiene ninguna participación en el reparto de fondos Feder

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha querido salir este martes al paso de las recinentes declaraciones del director general de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, Jaime Fernández-Paíno, quien pidió explicaciones al Gobierno del Principado por la exclusión de la ciudad de la asignación provisional de la senda financiera del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), tras no haber sido seleccionado su plan integrado Cimavilla 2030.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este martes, Peález ha recorado a Fernández-Paino que el Ejecutivo regional no participa de manera alguna en la convocatoria a la que hace referencia.

El dirigente regional ha explicado que se trata de "una convocatoria estatal a la que concurren los ayuntamientos" en la que "el Principado de Asturias no participa de ninguna manera". Ha querido despejar cualquier duda sobre la participación autonómica, señalando que "la comisión de valoración está compuesta por 13 técnicos de ministerios distintos" sin representación del gobierno regional.

El portavoz ha invitado al director general de Alcaldía a redirigir su defensa de los intereses de Gijón, tras unas declaraciones que, a su juicio, "sembraban la duda" sobre la posible implicación del Principado en esta convocatoria.

Ha recordado que los proyectos presentados fueron evaluados según sus méritos, y que el Ayuntamiento de Gijón "tiene un plazo oportuno para presentar alegaciones", algo que, según Peláez, ya han manifestado que harán.