El Principado recuerda a Siero que la ampliación de Parque Principado está "expresamente prohibida"

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, se ha mostrado este martes escéptico acerca de la propuesta planteada por el alcalde de Siero, Ángel García, relativa a la ampliación del centro comercial Parque Principado.

A preguntas de los periodistas en Langreo, Zapico ha señalado que no cree que ese planteamiento esté movido por un "componente filantrópico" y ha anunciado que lo mirarán con "mucha atención", dado que no creen que Parque Principado pueda extenderse más.

Junto a Zapico estaba el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Latierro, quien afirmó que con las actuales directrices sectoriales de comercio, la ampliación de Parque Principado está "expresamente prohibida". Es algo que, ha añadido Latierro, requiere una tramitación "mucho más compleja que la que parece que se está proponiendo".