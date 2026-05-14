El Principado recurre el fallo del chalé de Fitoria: mantiene que hubo detención ilegal de los tres menores

Archivo - Fitoria, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a dos años y diez meses de prisión a los padres que mantuvieron encerrados a sus hijos en un chalé de Fitoria (Oviedo). El Ejecutivo autonómico basa su recurso en el hecho de que el tribunal ha absuelto a los progenitores del delito de detención ilegal, una calificación que la acusación considera acreditada dada la situación de aislamiento que sufrieron los menores.

"Vamos a recurrir porque no compartimos que la Audiencia no haya tenido en cuenta el delito de detención ilegal", ha afirmado la consejera de Derechos Sociales y Bienestas, Marta del Arco. La sentencia sí condena a cada progenitor a dos años y cuatro meses por violencia psíquica habitual y a otros seis meses por abandono de familia, además de imponer una indemnización de 30.000 euros para cada menor.

Según consta en la resolución judicial, los padres estarán inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda durante un periodo de tres años y cuatro meses. Asimismo, se les impone la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores, de su domicilio o de su centro escolar.

EVOLUCIÓN "LENTA PERO POSITIVA"

Sobre la situación actual de los tres hermanos, Del Arco ha señalado que se encuentran bajo acogimiento residencial. "Están haciendo una vida normal, conviven perfectamente con otros niños y están escolarizados", han detallado.

No obstante, la consejera ha admitido que la recuperación está siendo compleja tras los cuatro años de encierro sufridos. "Siguen una evolución lenta por lo que han vivido, pero van evolucionando despacio", ha declarado a los medios de comunicación en Oviedo, donde ha asistido a la presentación del vídeo 'Los palacios barrocos de Oviedo'.