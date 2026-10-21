El Principado reformará el Observatorio de Servicios Sociales para fortalecer la evaluación y mejora del sistema público

Observass - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha iniciado la tramitación para reformar el decreto que regula el Observatorio Asturiano de Servicios Sociales (Observass), un órgano creado en 2017 para recopilar, analizar y difundir información sobre el sistema de servicios sociales en Asturias y servir de apoyo a la toma de decisiones en materia de bienestar.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, la actualización busca adaptar su funcionamiento a la estructura actual de la consejería y reforzar su capacidad de análisis y evaluación del sistema público de servicios sociales.

Como principal novedad, se prevé la creación de una unidad técnica permanente encargada de elaborar estadísticas e indicadores, realizar estudios y evaluaciones y preparar informes sobre la situación de estos asuntos en Asturias.

La reforma también simplifica la organización interna del Observass mediante una única comisión de coordinación y contempla la posibilidad de constituir grupos de trabajo específicos en los que podrán participar profesionales del ámbito social, personal investigador, entidades del tercer sector y especialistas de áreas como la salud, la educación o el empleo.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado que esta actualización permitirá disponer de "información más fiable y oportuna para mejorar la toma de decisiones en las políticas sociales" y reforzará una herramienta clave para identificar las necesidades de la ciudadanía y mejorar la planificación de los recursos públicos.