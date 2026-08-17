El Principado refuerza con 250.00 euros los servicios de apoyo al emprendimiento de semilleros de empresas públicas

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OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias refuerza con 250.000 euros los servicios de apoyo al emprendimiento de diez semilleros de empresas. La convocatoria, gestionada por la Agencia Sekuens, beneficiará a una decena de espacios de titularidad pública que prestan servicio a las personas emprendedoras.

En esta convocatoria han resultado beneficiados los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Tineo y El Franco, además de la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, Promoción Empresarial y Turística de Gijón, la Cámara de Comercio de Oviedo, la Cámara de Comercio de Avilés, la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón) y la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras, que recibe financiación para los semilleros de Sodeco Caudal y Sodeco Nalón.

La convocatoria contaba inicialmente con una dotación de 240.000 euros, que se amplió con 10.000 euros adicionales para que todas las solicitudes que cumplían los requisitos pudieran recibir la financiación máxima. Estas diez solicitudes aprobadas permitirán movilizar 480.000 euros, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Los fondos permitirán sostener este año los servicios de asesoramiento, acompañamiento y tutorización que prestan los semilleros de empresas públicos, entidades que desempeñan un papel fundamental en la generación de actividad económica, empleo y nuevas oportunidades empresariales, especialmente en zonas rurales y en comarcas en proceso de transformación económica.