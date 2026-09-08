El Principado refuerza desde este miércoles las frecuencias de autobús entre Belmonte, Grado y Oviedo

Nuevos horarios. - PRINCIPADO

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias reforzará desde este miércoles la oferta de transporte público en el occidente de la comunidad con nuevas frecuencias que mejorarán las conexiones entre Belmonte, Grado y Oviedo, unos servicios que estarán incluidos en las ventajas de la tarjeta Conecta.

En los días laborables se incorporarán tres nuevas expediciones por sentido entre Belmonte y Grado. Desde Belmonte las nuevas salidas serán a las 9.25, 15.15 y 19.00 horas, que se sumarán a las actuales de las 7.30, con continuidad hasta Oviedo, y las 11.00 horas.

En sentido contrario, desde Grado se añadirán servicios a las 7.20, 10.00 y 18.15 horas, además de los ya programados a las 14.30 y 17.15 horas, este último con origen en Oviedo y continuidad hasta La Pola Somiedo.

La ampliación se extenderá también a sábados, domingos y festivos. En estas jornadas se incorporará una nueva expedición desde Belmonte a las 11.00 horas, con continuidad hasta Oviedo, mientras que los sábados se añadirá otra salida a las 14.15 horas hacia Grado, procedente de La Pola Somiedo y con continuidad hasta Oviedo.

En sentido Grado-Belmonte, se habilitará una nueva frecuencia a las 10.00 horas los sábados, domingos y festivos, procedente de Oviedo, y otra los sábados a las 14.30 horas, también con origen en la capital asturiana y continuidad hasta La Pola Somiedo.

Las nuevas expediciones complementarán los servicios ya previstos durante los fines de semana y festivos y reforzarán las conexiones con Oviedo y otros destinos del suroccidente, como La Pola Somiedo y Villablino.

El Gobierno asturiano ha señalado que la ampliación permitirá mejorar las posibilidades de desplazamiento tanto para los usuarios que emplean el transporte público en sus trayectos cotidianos como para quienes se desplazan entre los distintos concejos durante los fines de semana.