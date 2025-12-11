El Principado rehabilitará una decena de viviendas en Muros de Nalón

Visita del consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, a Muros de Nalón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este jueves que su departamento rehabilitará de forma integral diez viviendas públicas en la zona de El Parador, en Muros de Nalón, para ampliar la oferta de alquiler asequible en el concejo. Está previsto que los trabajos comiencen el próximo año.

Zapico ha visitado esta mañana el edificio objeto de la intervención junto con el alcalde del municipio, Celestino Novo; el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y miembros de la corporación local. Según ha explicado, está en curso la redacción del proyecto y ya se han completado los trámites oportunos para ceder al Principado los inmuebles, de titularidad municipal.

El titular de Vivienda ha indicado que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 incluye una partida de más de 400.000 euros para el inicio de las obras de rehabilitación. La consejería estima que los trabajos se desarrollarán entre 2026 y 2027, una vez finalizados los procesos técnicos y administrativos correspondientes.

La intervención prevista incluye la rehabilitación integral de los inmuebles, en los que se mejorarán la eficiencia energética y la accesibilidad. Está prevista la instalación de ascensor y placas solares, así como el uso de soluciones constructivas avanzadas. "Estas viviendas se situarán entre las más punteras de Asturias en materia de sostenibilidad y calidad", ha afirmado Zapico.

A juicio del titular de Vivienda, "proyectos como este ayudan a atraer y fijar población en las alas de la comunidad, en un momento en el que Asturias ha logrado revertir la tendencia demográfica y va recuperando habitantes". Según ha dicho, "estas iniciativas responden a la creciente demanda de vivienda asequible, especialmente para jóvenes y para la clase trabajadora".

El consejero ha insistido en que la estrategia autonómica en materia de vivienda se desarrolla "sin sectarismos" y alcanza a concejos gobernados por diversas formaciones políticas: PSOE, PP, Foro Asturias, Izquierda Unida e independientes. "Este enfoque permite priorizar las necesidades del territorio y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho fundamental", ha concluido.