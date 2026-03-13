El Principado reitera que en el CPFF no se concretaron fechas ni plazos para nuevas reuniones sobre la financiación

Archivo - La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo ha comparecido este viernes en la Junta, a petición de Vox, para informar sobre su asistencia a la reunión extraordinaria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 14 de enero de 2026. Lo ha hecho acompañada de la viceconsejera de Financiación Autonómica, Maria del Mar Salgado y ambas han manifestado que en esa reunión "no se concretó un plazo preciso y específico" sobre próximos encuentros, por lo tanto "es difícil que se pueda suspender un plazo que no se concretó".

"La ministra nos trasladó que iba a abrir un diálogo con las CCAA. Es cierto que ese diálogo finalmente tiene que ser un diálogo multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero a día de hoy no se ha abierto", dijo Llamedo que ha insistido en que en esa reunión "no se les trasladó un cronograma ni una metodología concreta, ni fecha exacta".

En la misma línea de Llamedo ha insistido en que "a esta fecha no se ha convocado a ninguno de los grupos de trabajo técnico para tratar la reforma del modelo de financiación, ni ha habido que el Principado sepa, esos contactos bilaterales".

Salgado ha incidido ante las preguntas del diputado de Vox, Gonzalo Centeno, que las propuestas que ha trasladado Asturias en ese foro son las que ya se han explicado muchas veces en el parlamento, las que se acordaron en la Junta con los grupos parlamentarios, así como las que figuran en la Declaración de Santiago.

En este sentido la vicepresidenta del Gobierno asturiano ha incidido en que "no salió satisfecha de aquella reunión". "La propuesta que se nos trasladó en el CPFF no era buena y se dijo posteriormente y Asturias, si esa propuesta no cambiaba, nuestra posición era un no. Con lo cual les puedo asegurar que nos salí satisfecha", dijo.

El grupo parlamentario Vox, quien propuso la comparecencia de la vicepresidenta, ha indicado, a través de Gonzalo Centeno, que la propuesta planteada para el modelo de financiación es claramente "una propuesta hecha a la medida para Cataluña".

"Es mejor que el peor escenario, el cupo catalán. Pero, sin ningún motivo claro, perjudica a Aragón, Asturias y Galicia. Dado que Asturias sale mal parada, me gustaría preguntar a los dos diputados asturianos del PSOE y de Sumar si están dispuestos a votarla en el Congreso", dijo Centeno.