El Principado retirará 20.000 metros cúbicos de sedimentos del puerto de Candás

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invertirá 410.338 euros en el dragado en las dársenas interior y exterior del puerto de Candás, en Carreño, lo que permitirá retirar 20.000 metros cúbicos de sedimentos.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos a la empresa Dragado y Mantenimiento de Puertos SL, con un plazo estimado de cuatro meses.

El proyecto implica la retirada de unos 20.000 metros cúbicos de sedimentos, principalmente arenas finas, acumulados en la dársena. En el caso de la zona interior, donde se ubican los atraques de las embarcaciones deportivas, las reducidas dimensiones de la zona y de la bocana de entrada obligarán a realizar parte de los trabajos de extracción de materiales desde tierra y no mediante una draga.

Según informa el Principado, en un primer momento habrá que retirar las plataformas flotantes o fingers donde atracan las embarcaciones deportivas, para su posterior colocación una vez finalizados los trabajos.