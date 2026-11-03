El Principado saca a información pública el reglamento autonómico del taxi y los VTC

Archivo - Un coche de Uber en un aparcamiento de Oviedo, movilidad - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy el inicio del período de información pública del primer reglamento autonómico que ordena el transporte público discrecional de viajeros en vehículos turismo. La norma establece por primera vez un marco jurídico común para el sector del taxi y regula de forma específica la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en los trayectos estrictamente interurbanos.

El plazo para la presentación de alegaciones permanecerá abierto durante un mes. Una vez finalizado, los servicios técnicos de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias analizarán las propuestas recibidas para valorar la posibilidad de incorporarlas al texto. Posteriormente, el reglamento se remitirá al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno.

La nueva regulación refuerza la función del taxi como servicio público esencial y elemento clave para garantizar la movilidad en Asturias, especialmente en un territorio marcado por la dispersión de la población, la complejidad orográfica y el envejecimiento demográfico. Al mismo tiempo, establece un marco de funcionamiento claro para los VTC, con el objetivo de preservar el equilibrio entre los distintos operadores y asegurar una ordenación eficiente del sistema de transporte.

El reglamento desarrolla la Ley del Principado 12/2018, de Transportes y Movilidad Sostenible, y adapta la regulación del sector a los cambios tecnológicos, sociales y normativos producidos en los últimos años. La generalización de las aplicaciones de contratación, la digitalización de los servicios y la evolución de la normativa estatal y europea hacían necesario actualizar el marco regulador para garantizar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad del transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.

MÁS DE 800 RESERVAS DE TAXI

El Gobierno de Asturias ha impulsado la integración del sector del taxi en la plataforma pública de movilidad 'Conecta', que permite reservar servicios a través de una aplicación móvil. Más de 800 taxis de toda la comunidad se han incorporado ya a esta herramienta, según ha informado el Principado en una nota de prensa. Desde su puesta en servicio, el pasado julio, se han registrado 567 solicitudes de reserva.

Están integradas en 'Conecta Taxi' las siguientes entidades: Radio Taxi Oviedo Principado, Radio Taxi Villa de Jovellanos, Radio Taxi Gijón, Radio Taxi Villa del Adelantado, Teletaxi Avilés, Quiero Taxi Siero, Radio Taxi Llanera, Radio Taxi Langreo, Radio Taxi Luanco-Gozón, Radio Taxi Candás, Radio Taxi Moreda-Aller, Radio Taxi Castrillón, Parada de Taxi de Luarca, Radio Taxi Pravia, Radio Taxi Villaviciosa y Radio Taxi Lena.