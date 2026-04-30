El Principado sanciona con 3.000 euros a Mina Miura y suspende de funciones durante seis meses a su director facultativo

Exterior de la mina Miura donde están encerrados los cuatro mineros que exigen a la empresa el pago de sus deudas, a 30 de abril de 2026, en Ibias. - Carlos Castro - Europa Press

OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha propuesto sendas sanciones a Carbones La Vega S.L., propietaria de Mina Miura (Ibias), y al director facultativo de la explotación por incumplimiento la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. Las medidas se proponen tras la visita realizada la semana pasada a la explotación por parte dos ingenieros del Servicio de Minas, acompañados de la Guardia Civil de Cangas del Narcea.

En el caso de la empresa, se plantea una sanción de 3.000 euros por infracción grave al no haber establecido las medidas que garanticen la seguridad de la explotación y no existir tutela efectiva del director facultativo para su cumplimiento cuando varios trabajadores se encuentran en su interior de forma continuada.

En cuanto al director facultativo, se considera que ha incurrido en una infracción muy grave por incumplimiento de sus deberes profesionales al no velar por la seguridad de las instalaciones y de los trabajadores que desarrollen su actividad en todo el complejo. Por este motivo, se propone una sanción de 900 euros y la suspensión de funciones durante seis meses.

La Dirección General de Energía y Minería evaluará de acuerdo con la normativa en la materia la posibilidad de nuevas propuestas de sanción en caso de que la empresa no corrija la situación actual.

Durante la visita realizada la semana pasada, los dos inspectores del Servicio de Minas instaron a los trabajadores a abandonar de manera voluntaria el encierro al no estar garantizada su seguridad y les advirtieron de los riesgos derivados de la falta de supervisión técnica de la explotación por falta de dirección facultativa. Esta petición se ha reiterado durante una nueva visita de técnicos a Mina Miura.