El Principado sigue sin informe de la Inspección General de Servicios sobre Minas tras el accidente de Cerredo

El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campos, durante su comparecencia este martes en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Industria del Principado de Asturias, Juan Carlos Campos, ha reconocido este martes en la comisión parlamentaria que investiga el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) que el informe encargado a la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas "todavía no se ha emitido" y que su elaboración "va a tardar un tiempo", brayando que el Gobierno autonómico es "quizás el primero interesado en conocer el resultado del informe".

Campos, que accedió al cargo en mayo de 2025, después del accidente, ha respondido así a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre el estado del documento anunciado por el Ejecutivo tras el siniestro. Ha confirmado además que tuvo conocimiento de la existencia de un informe previo de la Inspección General de Servicios, elaborado en 2021, aunque ha reconocido que no se aplicaron medidas concretas a raíz de ese documento. "Nos informaron pero no aplicamos nada en particular", ha admitido.

Durante su comparecencia, el viceconsejero también se ha referido a la política de inspecciones mineras adoptada tras el accidente, defendiendo que la realización de controles con preaviso es una práctica generalizada en el conjunto del Estado y no una singularidad del Principado.

"A raíz del accidente, y de los compromisos que adquirió el propio presidente del Principado, el tema de las inspecciones y cómo se realizaban fue un tema que se reflexionó muy ampliamente", ha indicado. Campos ha señalado que la decisión de reforzar el sistema de inspecciones mineras tras el siniestro fue "compartida" con el director general de Energía y Minería y enmarcada en los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico tras el suceso.

"Dada la alarma social al respecto, y mientras que se está elaborando un plan de inspección, se están realizando actualmente inspecciones sin previo aviso. De hecho, algunas se realizan en la propia mina de Cerredo", ha añadido.

ASPECTOS DE MEJORAS

Preguntado por la anunciada "regeneración" del Servicio de Minas, Campos ha matizado el término, hablando de mejoras de carácter organizativo y técnico. "Yo más que regenerar, diría mejorar procesos que realmente son comunes a otros servicios también", ha apuntado.

Entre las principales líneas de actuación ha citado la elaboración de un plan de inspección acordado en la Comisión de Seguridad Minera, una campaña específica de inspecciones técnicas a instalaciones mineras y un proceso de modernización administrativa. En este ámbito, ha destacado la digitalización de procedimientos clave. "El objetivo es ganar eficiencia y productividad", ha explicado, al referirse al plan de labores y a los partes de accidentes, así como a la digitalización del catastro minero "para ganar transparencia".