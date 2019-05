El Principado sostiene que "siempre" ha colaborado en el mantenimiento de la Senda del Oso

Publicado 15/05/2019 13:52:34 CET

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo autonómico "siempre" ha colaborado con la mancomunidad y los ayuntamientos de Proaza, Teverga, Quirós y Santo Adriano en el mantenimiento de la Senda del Oso.

"Hemos colaborado siempre y lo seguiremos haciendo ahora y en el futuro", ha dicho el portavoz del Gobierno de Javier Fernández en respuesta a los medios tras el fallecimiento este domingo de un hombre de 60 años que se precipitó por un desnivel de 4 metros cuando circulaba en bicicleta por la Senda del Oso, en Proaza. El hombre, vecino de Valladolid, cayó por una zona que se encuentra desde octubre sin vallado de seguridad como consecuencia de un argayo provocado por un temporal de lluvias.

El consejero ha insistido en que el Gobierno autonómico "siempre" ha colaborado tanto en obras de infraestructuras como en inversiones de mantenimiento. No obstante, ha matizado que no es competencia autonómica sino municipal y, por tanto, en cuanto a la responsabilidad sobre la senda "no hay ninguna duda".

Por otra parte, respecto a los últimos incendios, Martínez ha comentado que aun no están perimetradas las hectáreas afectadas, aunque sí ha indicado que en el primer cuatrimestre de este año se alcanzaron las 9.413 hectáreas afectadas y la evolución "no es favorable".

LIBERBANK

Además, el portavoz del Gobierno se ha referido a la decisión de los consejos de administración de Liberbank y Unicaja para no continuar con el proceso de fusión al no haber alcanzado un acuerdo sobre la eventual ecuación de canje de las acciones de ambas entidades.

"Esperamos que las decisiones de la entidad sean positivas para la entidad, para Asturias y que no incidan en el empleo", ha dicho, confiando en que se garantice la solvencia de Liberbank, por su importante implantación en el Principado.