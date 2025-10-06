El Principado subvenciona con 6.400 euros a los auxiliares de conversación que colaboren este curso

Reunión del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias encabezada por el presidente Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado conceder una subvención de 6.400 euros a cada uno de los 51 auxiliares de conversación que colaboran este curso con centros educativos de Primaria y Secundaria sostenidos con fondos públicos.

Según ha explicado el consejero portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez, en la rueda de prensa posterior al Consejo, los auxiliares "prestan un apoyo esencial" para impulsar la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras y mejorar la competencia oral del alumnado.

La mitad de los auxiliares proceden de Estados Unidos (26), seguidos por los de Reino Unido (10), Australia (3), Francia, Filipinas, Canadá y Nueva Zelanda, con dos por país, a los que se suman uno de Brasil y otro de Costa de Marfil. Todas estas personas han sido seleccionadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Además de estas 51 personas, el ministerio aporta otros 20 auxiliares de conversación. Por último, el Principado cuenta con catorce becarios 'Fulbright' para las mismas funciones. En total, Asturias cuenta este curso con 85 auxiliares de conversación, diez más que el año pasado.

Por otro lado, Consejo de Gobierno ha decidido renovar la adhesión del Principado al convenio vigente desde 1996 entre el Ministerio de Educación y la delegación en España de la Fundación Bristish Council para realizar proyectos curriculares integrados y actividades educativas.

Desde el curso 2023-2024, el British Council asume uno de los pilares de los programas habLE de enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras, que reemplazaron al modelo bilingüe anterior. En la actualidad son cuatro los centros adscritos al habLE-Bristish Council: el Colegio Público Ventanielles y el Instituto de Secundaria Pérez de Ayala, de Oviedo, y el Colegio Público Atalía y el IES Emilio Alarcos, de Gijón.

MEJORA DEL ABASTECIMIENTO

El Consejo de Gobierno ha autorizado también un gasto de 1.328.433 euros para la mejora de la red de abastecimiento de Guadamía, en Ribadesella.

La intervención, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), aumentará la cantidad y calidad del agua disponible y garantizará el suministro en épocas de escasez, al evitar los problemas que genera la reducción de caudales y el incremento de población durante el verano.

El proyecto consiste en la renovación integral del sistema de suministro de agua en los pueblos de Cuerres, Toriellu, Camangu, Meluerda y Collera, así como en los barrios de la zona alta de Ribadesella, lo que beneficiará directamente a unas 2.500 personas.

Entre las actuaciones previstas se incluye una nueva captación subterránea en Guadamía, la renovación de la conducción principal, la modernización del bombeo de la estación de Belmonte, la instalación de un sistema de tratamiento y la creación de un nuevo depósito.