El Principado está "valorando" los diferentes escenarios para el futuro de La Pereda

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este sábado que el Ejecutivo está "valorando" los diferentes escenarios para el futuro de la central térmica de La Pereda, cuya reconversión en una planta de quema de biomasa se paralizó el pasado mes de enero por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Después de que los sindicatos pidiesen más información sobre los planes del Principado tras la sentencia, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo es consciente de que el contexto es "técnicamente complicado" y por ello se están valorando "muy bien" los diferentes escenarios.

El consejero ha asegurado que ya ha trasladado a los sindicatos que el Principado está preparado para tramitar "de una manera ágil" la nueva propuesta técnica que "tiene que venir para garantizar no solo un proyecto de hibridación de una central térmica" sino un proyecto que es "clave" para el futuro de las cuencas mineras y de Asturias.

LOS PARQUES DE BATERÍAS "NO PUEDEN IR EN CUALQUIER LUGAR"

Por otro lado, Sánchez se ha referido a la movilización contra los parques de baterías que se ha celebrado este sábado en Oviedo, y ha defendido que, si bien "entiende las dudas" que pueda generar la instalación de estos parques, el Principado ha tomado la decisión de "ordenar y planificar bien" esta cuestión.

Lo importante, ha defendido, es que los parques de baterías "no pueden ir en cualquier lugar", sino que su instalación está contemplada "en ciertas zonas". "Solo es pueden ubicar en zonas industriales y lugares cercanos a los puntos de acceso a la red", ha zanjado.

El titular de Ciencia también se ha referido al proyecto de Costco en Siero, asegurando que "cumple con los requisitos" para ser proyecto estratégico y ha rechazado que su instalación vaya a suponer "ningún tipo de perjuicio" al comercio minorista en Asturias.