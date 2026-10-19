El Principado vedará el salmón y suspenderá la subasta del campanu en 2027

Archivo - Un pescador en Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha planteado hoy, en el seno del Consejo de los Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales, vedar la pesca del salmón durante toda la campaña de 2027. Esta decisión supondrá también la suspensión de la tradicional subasta del campanu.

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, han asistido a la reunión, en la que se han presentado las principales propuestas para la próxima temporada.

Según ha informado el Gobierno del Principado, la iniciativa se enmarca en las actuaciones dirigidas a conservar la población de salmón atlántico, cuya evolución continúa requiriendo medidas restrictivas de gestión, pese a la recuperación observada en algunos indicadores durante este año.

La propuesta de normativa incorpora modificaciones en los períodos, los cebos y las modalidades de pesca, con el objetivo de reforzar la protección de los salmónidos y ajustar la regulación de distintas especies y tramos fluviales.

En relación con el salmón, la consejería plantea el cierre de la pesca durante la próxima temporada, incluida la captura y subasta del campanu, como se denomina al primer salmón capturado en cada río. Según el Ejecutivo, esta medida había sido planteada por las sociedades de pescadores.

En las zonas salmoneras, también se propone adelantar del 1 de agosto al 15 de julio la prohibición de utilizar como cebos maravayu y gusarapa, para reducir las capturas de ejemplares juveniles. Asimismo, se plantea adelantar del 15 al 1 de junio la prohibición de emplear quisquilla, gusanos de tierra o merucos, así como cebos artificiales que los imiten, con el fin de evitar capturas accidentales de salmones.

La regulación incluye un período específico para la pesca de la lubina, una especie depredadora de salmones juveniles, que se extendería desde el tercer domingo de marzo hasta el 15 de agosto.

Así, la captura de lubinas estará permitida en las desembocaduras y en determinados tramos libres de los ríos Sella, Deva, Nalón y Esva. Los cebos autorizados serán la xorra o poliqueto marino, el piscardo muerto, el vinilo y el pez artificial.

En cuanto a los antiguos cotos salmoneros, se plantea mantener su oferta como cotos de reo, con apertura el tercer domingo de mayo para la pesca de trucha y otras especies, sin cambios respecto a la regulación de años anteriores.

La propuesta permite la pesca con muerte los jueves en los embalses de pesca intensiva y modifica la clasificación de varios tramos fluviales. En concreto, se plantea que Barzaniellas, Texu y Roxicu, en el Narcea; El Capitán y La Uña, en el Sella; y Bartalo y El Cigarrillo, en el Deva-Cares, pasen a ser zonas libres de pesca.

Las modificaciones previstas se incorporarán, en su caso, a la resolución anual que regulará la pesca en aguas continentales de Asturias durante 2027, una vez concluida la tramitación correspondiente.

APOYO A LAS SOCIEDADES DE PESCADORES

Además, el Principado reforzará en 2027 el apoyo a las sociedades de pescadores fluviales, cuya colaboración resulta esencial para conservar y mejorar los ríos mediante repoblaciones, mantenimiento de instalaciones y seguimiento de las poblaciones piscícolas.

Así, está previsto elevar la línea de ayudas a estas asociaciones de 95.000 a 150.000 euros, así como incorporar subvenciones nominativas para las entidades que gestionan los centros ictiogénicos de Las Mestas, El Esmerillón y La Asturiana, destinadas a impulsar los programas de cría y repoblación de salmón.

Asimismo, el Gobierno de Asturias ha anunciado que solicitará al Ministerio de Transición Ecológica que paralice la tramitación para incluir al salmón atlántico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

El Ejecutivo defiende que la conservación de la especie debe compatibilizar su protección con la capacidad de gestión activa de las comunidades autónomas, incluida la reproducción, la repoblación y el seguimiento científico.

En este marco, todas las propuestas del Principado están orientadas a recuperar las poblaciones de salmón, así como el futuro de la actividad pesquera recreativa.