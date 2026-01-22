A prisión dos de los detenidos por apuñalar a un joven en la calle Santa Ana de Oviedo

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos de los detenidos por la agresión con arma blanca a un joven de origen marroquí, nacido en 2001, ocurrida el pasado 11 de enero en la calle Santa Ana de Oviedo ya han ingresado en prisión por decisión del juez y en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal fundamentaba su petición se fundamenta en la existencia de indicios fundados de la participación de ambos detenidos en los hechos, así como en la gravedad del delito y en la elevada pena que podría imponérseles en caso de condena. Asimismo, apreciaba riesgo de fuga al tratarse de ciudadanos extranjeros, de nacionalidad dominicana, riesgo de reiteración delictiva y de alteración, destrucción u ocultación de fuentes de prueba.

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Asturias detuvieron, en el marco de la denominada 'Operación Faka', a cinco individuos --uno de ellos menor de edad-- que presuntamente participaron en la agresión al joven.

Las detenciones se llevaron a cabo el día 19 de enero tras una minuciosa labor policial iniciada a raíz de la primera declaración de la víctima, quien logró reconocer a dos de sus agresores. A partir de este testimonio, los agentes pudieron investigar el entorno de los sospechosos y, con el apoyo fundamental de las imágenes captadas por las cámaras de video vigilancia instaladas en la zona de los hechos, procedieron a la plena identificación de todo el grupo y a determinar con precisión el grado de participación de cada uno de los implicados.

Una vez localizados, la Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de los domicilios y lugares frecuentados por los sospechosos, logrando detener inicialmente a los dos individuos con mayor responsabilidad en el ataque y procediendo posteriormente al arresto del resto de los participantes.

Durante la operación, se efectuó un registro en la vivienda de los dos autores principales donde los agentes lograron localizar varios vestigios incriminatorios relacionados con la agresión.