La producción industrial baja un 10,7% en febrero en Asturias

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OVIEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 10,7% interanual el pasado mes de febrero en Asturias, 9,4 puntos más que la media nacional, que se ha reducido un 1,3%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial aumenta en tres comunidades autónomas y cae en otras 14. Castilla y León (+12,9%), Cantabria (+3,7%) y Aragón (+1,7%) fueron las que anotaron las subidas más destacadas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 11,2%, 10,7% y un 9,1%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Asturias ha disminuido un 9,4%,, frente a un descenso del 2,2% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 4,8% con un descenso del 17,3%en el caso de los duraderos y un 4,2% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 19,9%, los bienes intermedios anotaron un 4,6% menos y los de la energía, un 15,9% menos.